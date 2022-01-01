Что необходимо для скручивания самокруток?

Собственно, сам табак, который бывает ароматизированным и натуральным. При выборе обратите внимание на крепость и тип нарезки. У нас вы найдете тонконарезанный табак из лучших европейских сортов.

Сигаретная бумага. Бумага для скручивания бывает разных размеров, материалов и вкусов. Выберите ту, которая соответствует вашим предпочтениям.

Фильтр. Курить самокрутку можно и без фильтра, но он помогает уменьшить количество смол и никотина в ваших сигаретах. Фильтры бывают бумажные, которые обеспечивают минимальную фильтрацию и ацетатные - используются в фабричных сигаретах и отлично препятствуют попадания вредных продуктов горения в организм.

При желании скрутить можно при помощи машинки, которая намного упростить процесс скручивания. Советуем присмотреться к машинкам с металлическим корпусом, так как они прослужат намного дольше.

И напоследок зажигалка или спички. Имея эти необходимые принадлежности, вы будете готовы начать скручивать свои собственные сигареты.

Наслаждайтесь!