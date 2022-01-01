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Табак для самокруток

Из отборных сортов табака

АРК ТОБАКО запустило производство курительного табака для самокрутки, в составе которого смесь из лучших сортов зарубежного табака, а также натуральные пищевые добавки высокого качества. При производстве мы строго придерживались приписанным нормам технического регламента, поэтому вся наша линейка лицензирована и имеет маркировку "Честный знак".

6 вкусов курительного табака

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Ознакомьтесь с нашим ассортиментом табака для самокруток. В PDF каталоге представлены описания, особенности и характеристики табачной продукции.

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Ознакомьтесь со списком розничных магазинов в Москве, где вы можете купить наши сигареты ручной самокрутки у официальных партнеров, табачных магазинов по доступной цене.

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Оптовая продажа

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4 вкуса!

Ароматизированный

Ароматизированный табак для самокруток АРК ТОБАКО производится исключительно из натуральных компонентов высокого качества и подойдет любителям сладких ароматов. Наш табак не перенасыщен ароматическими добавками, а лишь придает мягкий и сладковатый привкус. Мы тщательно следим за качеством производимой продукции и уверяем, что курительный табак ARQ TOBACCO подарит вам  незабываемые вкусовые ощущения и интересное послевкусие.

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табак для самокруток cherry
Cherry
табак для самокруток легкий классический
Легкий классический
табак для самокруток крепкий классический
Крепкий классический
табак для самокруток mint
Mint
табак для самокруток raspberry
Raspberry
табак для самокруток vanila
Vanila
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2 вкуса!

Классический

Классический тонконарезанный табак для самокруток без добавления ароматических добавок, изготовленный из натуральных ингредиентов зарубежного производства. В классической линейке два ассортимента табака: крепкий и легкий.  Курительный табак ARQ TOBACCO умеренно влажный и отлично подойдет поклонникам натурального, густого и насыщенного табака.

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табак для самокруток cherry
Cherry
табак для самокруток легкий классический
Легкий классический
табак для самокруток крепкий классический
Крепкий классический
табак для самокруток mint
Mint
табак для самокруток raspberry
Raspberry
табак для самокруток vanila
Vanila

Что следует знать о табаке для самокруток!

Ниже представлена вся необходимая информация о табаке для самокруток, которую нужно знать перед употреблением.

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Курительный табак и сигареты - в чем разница?

Почему многие перешли на жевательный табак и не хотят возвращаться к обычным сигаретам

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Стоимость

На первый взгляд может показаться, что табак для самокрутки стоит дороже, чем готовые сигареты в пачках, однако по результатам исследования суммируя все затраты на бумагу, фильтр и собственно табак выходит дешевле, чем сигареты, так как табака хватает намного дольше.

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Качество

Табак для самокрутки - это настоящий табак выского качества без жилок и хлопьев восстановленного листа. Вы можете сами наглядно убедиться в качестве табака, и в случае обнаружения крупинок самостоятельно очистить перед закручиванием.

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Экологичность

Для закручивания самокруток как правильно используются более экологичные материалы: неотбеленная флором бумага, бумажный фильтр и экологичные гильзы, которые не дают неприятного привкуса при курении.

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Разнообразие

В отличие от обычных сигарет на рынке огромный ассортимент курительного табака разной крепости и ароматических добавок. Условно табак для самокрутки можно разделить по степени крепости - крепкий, средний и легкий.

Что необходимо для скручивания самокруток?

Собственно, сам табак, который бывает ароматизированным и натуральным. При выборе обратите внимание на крепость и тип нарезки. У нас вы найдете тонконарезанный табак из лучших европейских сортов.

Сигаретная бумага. Бумага для скручивания бывает разных размеров, материалов и вкусов. Выберите ту, которая соответствует вашим предпочтениям.

Фильтр. Курить самокрутку можно и без фильтра, но он помогает уменьшить количество смол и никотина в ваших сигаретах. Фильтры бывают бумажные, которые обеспечивают минимальную фильтрацию и ацетатные - используются в фабричных сигаретах и отлично препятствуют попадания вредных продуктов горения в организм.

При желании скрутить можно при помощи машинки, которая намного упростить процесс скручивания. Советуем присмотреться к машинкам с металлическим корпусом, так как они прослужат намного дольше.

И напоследок зажигалка или спички. Имея эти необходимые принадлежности, вы будете готовы начать скручивать свои собственные сигареты.

Наслаждайтесь!

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Как правильно выбрать бумагу для скручивания сигарет?

Самостоятельное скручивание сигарет — отличный способ сэкономить деньги и разнообразить процесс курения. Однако может быть трудно понять, какой тип сигаретной бумаги использовать. Выбор правильной бумаги для скручивания сигарет — важное решение. Бумага для скручивания бывает разных размеров, материалов и вкусов, и каждый тип имеет свои уникальные характеристики. Знание различий между различными типами бумаги для скручивания может помочь вам принять обоснованное решение при выборе правильной бумаги для вашей сигареты.

Наиболее распространенный тип сигаретной бумаги изготавливается из древесной массы, которая представляет собой тип бумаги, изготовленная из древесных волокон. Бумага этого типа обычно тонкая и легкая, поэтому ее легко скручивать. Она также относительно недорогая и широко доступна. Тем не менее она склонна к разрывам, что может испортить впечатление от курения.

Рисовая бумага — еще один популярный тип бумаги для самокруток. Рисовая бумага изготавливается из смеси рисовой муки и воды и обычно толще бумаги из древесной массы. Она также с меньше рвется и обеспечивает более плавное курение. Однако она дороже, чем бумага из древесной массы, и может быть не так широко доступна.

Конопляная бумага — это новый тип рулонной бумаги, который становится все более популярным. Бумага для скручивания конопли также горит медленнее и более равномерно, чем традиционная бумага для скручивания, что может помочь уменьшить количество вдыхаемого дыма. Это может помочь снизить риск респираторных заболеваний, связанных с курением.

Наконец, есть ароматизированная бумага для самокруточного табак, которая изготавливается из древесной массы или рисовой бумаги и пропитана различными ароматизаторами. Ароматизированная бумага бывает разных вкусов, таких как вишня, шоколад и мята. Она, как правило, дороже, чем обычная бумага для самокруток, но она может обеспечить уникальный опыт курения.

Этапы скручивания самокрутки

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Возьмите бумагу в одну руку липкой стороной к себе, а другой рукой поместите табак в складку бумаги, равномерно распределяя его.

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Сложите бумагу большими и указательными пальцами. Перемешайте табак, чтобы получилась округлая форма. Сверните бумагу так, чтобы клейкий край поднялся.

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Оближите клейкий край и сверните еще раз, чтобы завершить процесс скручивания. Можно закуривать.

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